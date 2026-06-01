A9: Crash im Tunnel – 23-Jährige schwer verletzt

Eine Autofahrerin hatte Probleme mit ihrem Fahrzeug und schaltete die Warnblinkanlage ein. Die junge Lenkerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und krachte frontal in das vorausfahrende Auto.

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am vergangenen Sonntag gegen 20.30 Uhr auf der A9 in Fahrtrichtung Graz. Eine 34-jährige Autofahrerin aus der Slowakei war auf dem rechten Fahrstreifen von Sattledt kommend unterwegs. Im Bereich des Tunnels Ottsdorf im Gemeindegebiet von Micheldorf (Bezirk Kirchdorf, Oberösterreich) musste sie aufgrund eines plötzlichen Defekts an ihrem Auto die Geschwindigkeit reduzieren und schaltete die Warnblinkanlage ein, wie die Polizei mitteilt.

Frontalcrash im Tunnel Ottsdorf

Eine nachkommende 23-jährige Lenkerin aus Linz konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und krachte mit ihrem Fahrzeug frontal gegen das Heck des vorausfahrenden, ausrollenden Autos. Durch die Wucht des Aufpralls drehte sich ihr Fahrzeug entgegen der Fahrtrichtung.

Nach Unfall: A9 gesperrt

Die 23-Jährige wurde dabei schwer verletzt. Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle wurde sie ins Krankenhaus Kirchdorf eingeliefert. Die 34-jährige Lenkerin blieb unverletzt. Die A9 war in Fahrtrichtung Graz für rund eine Stunde komplett gesperrt