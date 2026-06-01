Tragödie: Mann nach Sturz in Fischteich tot aufgefunden

Ein tragischer Unfall hat sich am Montag im Bezirk Gmunden ereignet. Ein 63-jähriger Mann kam beim Sturz in einem Fischteich ums Leben.

Trotz eingeleiteter Rettungsmaßnahmen konnte nur mehr der Tod des 63-Jährigen festgestellt werden.

Trotz eingeleiteter Rettungsmaßnahmen konnte nur mehr der Tod des 63-Jährigen festgestellt werden.

Ein 63-jähriger Mann aus dem Bezirk Gmunden (Oberösterreich) dürfte am Morgen des 1. Juni 2026 in einem Fischteich im Bezirk Gmunden zu Sturz gekommen und dabei ins Wasser geraten sein. Der Mann wurde von einem Arbeitskollegen aufgefunden.

63-Jähriger bei Sturz in Fischteich tödlich verunglückt

Trotz eingeleiteter Rettungsmaßnahmen konnte nur mehr der Tod des 63-Jährigen festgestellt werden. Die polizeilichen Ermittlungen ergaben keinen Hinweis auf ein Fremdverschulden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass der Mann in den Fischteich gestürzt und dabei tödlich verunglückt ist.