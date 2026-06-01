Kind (3) bei Unfall verletzt: Auto prallte gegen Hausmauer

Bei einem Verkehrsunfall ist ein dreijähriger Bub verletzt worden. Nachdem eine Autofahrerin offenbar ein vor einem Schutzweg stehendes Fahrzeug übersehen hatte, prallte ihr Wagen gegen die Mauer eines Wohnhauses.

Ein Verkehrsunfall hat sich am Montagvormittag in Frankenmarkt im Bezirk Vöcklabruck (Oberösterreich) ereignet. Dabei wurde ein dreijähriger Bub verletzt. Eine 33-jährige Autofahrerin war mit ihrem Sohn auf der Straße in Richtung Frankenmarkt unterwegs. Als sie ein vor einem Schutzweg angehaltenes Fahrzeug bemerkte, versuchte sie offenbar, einen Auffahrunfall zu verhindern. Dabei lenkte sie ihren Pkw abrupt nach rechts.

Auto prallte gegen Mauer: Bub verletzt

Das Fahrzeug kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Mauer eines unmittelbar neben dem Schutzweg stehenden Wohnhauses. Der dreijährige Beifahrer erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Nach der Erstversorgung wurde er gemeinsam mit seiner Mutter ins Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck gebracht. Sowohl am Auto als auch an der Hausmauer entstand erheblicher Sachschaden.



