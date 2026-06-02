Polizeikontrolle eskaliert: Unfall nach Verfolgung in Wels

Eine Flucht vor der Polizei hat in Wels in der Nacht auf 1. Juni in einem Verkehrsunfall geendet. Ein 33-jähriger alkoholisierter Lenker ohne Führerschein prallte gegen eine Mauer und einen Zaun.

In der Nacht auf Dienstag, 1. Juni 2026, kam es in Wels zu einem Verkehrsunfall. Ein 33-jähriger Autofahrer versuchte sich einer Polizei-Anhaltung zu entziehen und verursachte dabei einen Unfall, bei dem seine Beifahrerin verletzt wurde.

Unfall in Engstelle

Gegen 23.45 Uhr wollte eine Streife der Polizei im Bereich der B137 eine Verkehrsanhaltung durchführen. Als das Fahrzeug der Beamten in die Ebenhochstraße einbog, beschleunigte der Pkw jedoch stark und versuchte in Richtung Norden zu flüchten. Der Lenker fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit über die Eferdinger Straße weiter in die Schottstraße und bog schließlich in einen mit Fahrverbot belegten Durchgang ein. In diesem Bereich verlor der Fahrer offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Pkw verkeilte sich zwischen einer Gartenmauer und einem Gartenzaun und kam zum Stillstand. Der 33-Jährige verließ daraufhin das Fahrzeug und versuchte zu flüchten, konnte jedoch von einem Polizisten gestellt werden.

Alkoholisiert und ohne Führerschein

Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann keinen Führerschein besitzt. Ein Alkotest ergab einen Wert von 1,1 Promille. Zudem zeigten sich laut Polizei Hinweise auf eine mögliche Suchtgiftbeeinträchtigung, eine Vorführung zum Amtsarzt verweigerte der Mann jedoch. Am Beifahrersitz befand sich eine 20-jährige Frau aus dem Bezirk Wels-Land. Sie wurde bei dem Unfall unbestimmten Grades verletzt. Eine Polizistin leistete Erste Hilfe, anschließend wurde die Frau ins Klinikum Wels eingeliefert. Der Lenker wird angezeigt.