Streit in Traun eskaliert: Mann soll Schwager angefahren haben

In Traun (Bezirk Linz-Land) ist es am Montagabend, 1. Juni, zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Verwandten gekommen, bei der ein 28-Jähriger verletzt wurde.

Am Abend des 1. Juni 2026 kam es im Stadtgebiet von Traun zu einem Polizeieinsatz nach einer gemeldeten Körperverletzung. Gegen 20.15 Uhr wurden mehrere Streifen in die Lannerstraße gerufen, nachdem ein 28-jähriger Mann angab, von einem Wagen angefahren worden zu sein.

Streit zwischen Schwagern eskaliert

Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf das Opfer, einen 28-jährigen Kosovaren aus dem Bezirk Linz-Land. Dieser schilderte, dass es zuvor zu einer Auseinandersetzung mit seinem Schwager gekommen sei. Der 33-jährige Mann aus Linz soll demnach zunächst Faustschläge ausgeführt haben. Im Anschluss habe er versucht, mit seinem Wagen davonzufahren. Der 28-Jährige stellte sich nach eigenen Angaben hinter das Fahrzeug. Der Lenker habe daraufhin rückwärts rangiert, wobei der Mann vom Wagen erfasst worden sei und mit der linken Körperseite auf das Fahrzeugheck aufgeschlagen habe. Danach habe sich der Lenker vom Unfallort entfernt.

Festnahme an Wohnadresse

Polizisten konnten den 33-Jährigen später an seiner Wohnadresse antreffen. Er zeigte sich laut Polizei großteils geständig, gab jedoch an, lediglich langsam zurückgerollt zu sein. Der Mann wurde festgenommen und nach Abschluss der Ermittlungen auf freiem Fuß angezeigt. Ermittlungen wegen des Verdachts der absichtlich schweren Körperverletzung laufen.