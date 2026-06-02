Großbrand zerstört Bauernhof: Millionenschaden, rund 60 Rinder verendet

Bei einem Großbrand in Feldkirchen bei Mattighofen (Bezirk Braunau) wurde ein landwirtschaftlicher Betrieb zerstört und rund 60 Rinder getötet. 15 Feuerwehren standen im Großeinsatz, der Schaden geht in die Millionen.

Zu einem Großbrand kam es am 1. Juni 2026 gegen 10 Uhr bei einem landwirtschaftlichen Anwesen in Feldkirchen bei Mattighofen. Dieser zerstörte den Wirtschaftstrakt sowie den alten und neu errichteten Stall. 15 Feuerwehren waren an den Löschmaßnahmen beteiligt. Ein großer Teil der sich im Stall befindlichen Rinder kam durch die Flammen ums Leben. Außerdem mussten einige gerettete Tiere aufgrund ihrer Verletzungen notgeschlachtet werden.

Etwa 60 Rinder starben

Insgesamt verendeten rund 60 Rinder. „Bei der Begehung der Brandstelle mit einem Sachverständigen der Brandverhütungsstelle konnte festgestellt werden, dass der Auslöser mit hoher Wahrscheinlichkeit ein technischer Defekt war. Der Schaden geht in die Millionenhöhe“, heißt es von der Polizei.