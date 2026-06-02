Glasflasche aus Fenster, 230 km/h: Polizei stoppt Horror-Flucht auf A8

Mit bis zu 230 km/h flüchtete ein 23-jähriger Wiener vor der Polizei durch Oberösterreich. Nach riskanter Verfolgungsfahrt, bei der auch Gegenstände aus dem Auto geworfen wurden, endete die Flucht in einer Baustelle auf der A8.

Bei Lasermessungen im Gemeindegebiet von Kallham erwischten Polizisten der Landesverkehrsabteilung am 1. Juni 2026 gegen 10.40 Uhr in der beschilderten 70 km/h-Beschränkung einen PKW mit 125 km/h. Die Beamten nahmen die Verfolgung mit Blaulicht und Folgetonhorn auf. Der Lenker, ein 23-jähriger Wiener, widersetzte sich der Anhaltung und versuchte mehrmals das Zivilstreifenfahrzeug von der Fahrbahn abzudrängen. Auf der B137 und der B141 wurden Geschwindigkeiten von bis zu 200 km/h gemessen. Dabei kam es mehrmals beinahe zu Frontalzusammenstößen mit dem Gegenverkehr.

Beifahrerin war Gegenstände aus Auto

Von der Beifahrerin, einer 17-jährigen Wienerin, wurden mehrere unbekannte Gegenstände und eine Glasflasche aus dem Fahrzeug in Richtung der verfolgenden Zivilstreife geworfen, um die Verfolgung und Anhaltung zu verhindern. Der Lenker setzte seine Flucht über die A8 mit bis zu 230 km/h fort, wobei er auf Höhe Aistersheim in den gesperrten Bereich der dortigen Baustelle einfuhr. Dort prallte er gegen ein massives Baustellenelement und konnte seine Fahrt nicht fortsetzen. Unmittelbar danach überquerte er zu Fuß die Autobahn und versuchte ein Baustellenfahrzeug in Betrieb zu nehmen, was dessen Lenker jedoch verhindern konnte. Anschließend überquerte der 23-Jährige die Autobahn wieder zurück, wo er von Polizeikräften vorläufig festgenommen werden konnte.

Drogen gefunden

In seinem Auto fanden die Polizisten eine geringe Menge Suchtmittel. Der 23-Jährige konnte keine gültige Lenkberechtigung vorweisen. Außerdem bestand seitens der Staatsanwaltschaft Wien eine Festnahmeanordnung. Aufgrund der massiven Geschwindigkeitsübertretung wurde das Fahrzeug vorläufig beschlagnahmt. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wels wurde der 23-Jährige in die Justizanstalt Wels eingeliefert. Die Beifahrerin wird auf freiem Fuß angezeigt.