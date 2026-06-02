„Mit Klaus verlieren wir einen Freund“ – Wasserrettung trauert

Lange war er ein geschätztes Mitglied der ÖWR Wasserrettung in Oberösterreich. Nun hat der Verein eine traurige Nachricht verkündet: Nach kurzer, schwerer Krankheit ist Klaus Piesl verstorben.

„Mit Klaus verlieren wir einen geschätzten Kameraden, verlässlichen Freund und engagierten Wegbegleiter“, schreibt die ÖWR Wasserrettung Oberösterreich auf Facebook. Ihr langjähriges Mitglied ist am Montag, dem 1. Juni 2026, nach kurzer, schwerer Krankheit verstorben. „Als Einsatztaucher und Tauchlehrer war er mit seiner stets positiven und ruhigen Art für viele seiner Buddies und Tauchschüler ein Vorbild und verlässlicher Anhaltspunkt – auch in den größten Tiefen unserer Seen“, heißt es weiter.

„Unsere aufrichtige Anteilnahme“

Vor allem die vielen gemeinsamen Erlebnisse und Erinnerungen werden dem Team in Erinnerung bleiben. „Unsere aufrichtige Anteilnahme gilt seiner Familie, seinen Angehörigen und allen, die ihm nahestanden. Wir werden Klaus ein ehrendes Andenken bewahren“, so die Wasserrettung. Von Klaus Piesl verabschieden können sich Familie, Freunde und Wegbegleiter am 10. Juni in Lambach (Bezirk Wels-Land, Oberösterreich).