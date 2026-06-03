Radfahrer (65) stirbt nach Kollision – Suchtgift-Verdacht bei Lenker

In Ahorn im Bezirk Rohrbach kam es am Dienstagnachmittag zu einem tödlichen Unfall: Ein 65-jähriger E-Biker starb noch an der Unfallstelle.

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Dienstag, dem 2. Juni 2026, gegen 14.30 Uhr in Ahorn im Bezirk Rohrbach (Oberösterreich) ereignet. Ein 45-jähriger Linzer war mit einem Transporter auf der L1492 unterwegs. Er fuhr aus Richtung Helfenberg in Richtung Ahorn. Zur gleichen Zeit kam ihm ein 65-Jähriger aus dem Bezirk Rohrbach mit seinem E-Bike entgegen. Der Radfahrer war talwärts in Richtung Helfenberg unterwegs. Im Gemeindebereich von Ahorn, bei Straßenkilometer 8,0, kam es zur Kollision.

Hilfe kam zu spät

Der 65-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß so schwer verletzt, dass er trotz Reanimationsversuchen noch an der Unfallstelle verstarb. Für ihn kam jede Hilfe zu spät. Die genauen Umstände des Unfalls werden nun erhoben. Die Landespolizeidirektion Oberösterreich teilte dazu mit: „Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Obduktion an sowie die Bestellung eines gerichtlich beeideten Sachverständigen für die Unfallerhebungen“.

Lenker war fahruntauglich

Beim 45-jährigen Transporterlenker wurden laut Polizei Merkmale festgestellt, die auf eine Beeinträchtigung durch Suchtgift hinwiesen. Deshalb wurde eine Fahrtauglichkeitsuntersuchung durch einen Polizeiarzt durchgeführt. Dieser stellte die Fahruntauglichkeit des Mannes fest. Außerdem wurde ein gerichtlich beeideter Sachverständiger für die weiteren Unfallerhebungen bestellt.