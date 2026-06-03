Auffahrunfall auf der A8: Auto landet in Böschung

Im Bezirk Grieskirchen ist es in der Nacht auf der A8 zu einem Auffahrunfall gekommen. Ein 44-jähriger Autofahrer wurde verletzt ins Krankenhaus Ried gebracht.

Bei Haag am Hausruck prallte ein Transporter auf der A8 gegen das Heck eines Autos. Der Autofahrer wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Bei Haag am Hausruck prallte ein Transporter auf der A8 gegen das Heck eines Autos. Der Autofahrer wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht.

In der Nacht auf Mittwoch, dem 3. Juni 2026, kam es auf der A8 Innkreisautobahn (Oberösterreich) zu einem Unfall. Passiert ist der Auffahrunfall gegen 0 Uhr im Gemeindegebiet von Haag am Hausruck im Bezirk Grieskirchen. Ein 44-jähriger Rumäne aus Deutschland war laut Landespolizeidirektion Oberösterreich mit seinem Wagen in Fahrtrichtung Suben unterwegs. Er fuhr auf dem rechten Fahrstreifen.

Transporter fuhr hinten auf

Zur selben Zeit lenkte ein 56-jähriger deutscher Staatsangehöriger einen Transporter hinter dem Auto. Im Bereich Haag am Hausruck prallte der Transporter trotz eines Ausweichversuchs gegen das Heck des Autos. Durch den Aufprall wurde der Wagen nach links abgelenkt. Dort kollidierte das Fahrzeug mit der Mittelbetonleitwand. Nach dem Zusammenstoß mit der Betonleitwand wurde der Pkw zurückgeschleudert. Schließlich kam das Auto rechts in einer Böschung zum Stillstand. Der 44-jährige Lenker wurde dabei unbestimmten Grades verletzt. Über die genaue Schwere der Verletzungen gibt es derzeit keine näheren Angaben. Der Mann wurde von der Rettung in das Krankenhaus Ried gebracht.