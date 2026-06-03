Schwangere verletzt: Zwei Autos krachten in Sattledt zusammen

Der Unfall passierte am Mittwoch, dem 3. Juni 2026, gegen 6.50 Uhr auf zwei Gemeindestraßen in Sattledt (Bezirk Wels-Land, Oberösterreich). Ein 29-Jähriger aus dem Bezirk Wels-Land fuhr mit seinem Auto in Richtung Norden. Am Beifahrersitz saß seine schwangere 25-jährige Ehefrau. Zur selben Zeit war eine 18-Jährige aus dem Bezirk Gmunden mit ihrem Auto in Richtung Westen unterwegs und wollte an der Kreuzung links abbiegen. Im Kreuzungsbereich krachten die beiden Fahrzeuge zusammen. Durch den Zusammenstoß kamen beide Autos von der Fahrbahn ab und landeten in angrenzenden Feldern. Alle drei Insassen wurden dabei unbestimmten Grades verletzt. Nach der Erstversorgung durch Notarzt und Rettung wurden der 29-Jährige, seine Ehefrau und die 18-jährige Lenkerin in das Klinikum Wels gebracht.