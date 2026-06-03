Flucht im Drogenrausch? Mann fragte Polizisten, ob sie echt sind

Der 35-Jährige gab an, dass er verfolgt werde und flüchten müsse. Außerdem habe er zu viel Kokain konsumiert und benötige sofort Hilfe. Auch die Polizisten wurden mehrfach von ihm gefragt, ob sie echt seien.

Der 35-Jährige gab an, dass er verfolgt werde und flüchten müsse. Außerdem habe er zu viel Kokain konsumiert und benötige sofort Hilfe. Auch die Polizisten wurden mehrfach von ihm gefragt, ob sie echt seien.

Ein 35-jähriger Deutscher fuhr am 3. Juni 2026 mit einem PKW von Deutschland nach Straß im Attergau. Im Ortschaftsbereich Wildenhag (Oberösterreich) lenkte er das Fahrzeug von der L1284 grundlos in die Wiese. Dabei wurde die Ölwanne des PKW beschädigt, wodurch das Fahrzeug Öl verlor. Nachdem er weiter über eine Böschung zur nächsten Wiese sprang, gelangte er auf den Güterweg Innerlohen und stellte das Fahrzeug ab. Die Fahrertüre ließ er offen und den Motor laufen.

Mann fragte Polizisten, ob sie echt sind

Im Anschluss lief er Richtung Attersee, in die Ortschaft Oberbach. Er versuchte immer wieder davonzulaufen oder sich in Gärten zu verstecken. Letztendlich konnte er aber gefasst werden. Im Fahrzeug fanden die Polizisten etwa 4,5g Kokain. „Der 35-Jährige gab an, dass er verfolgt werde und flüchten müsse. Außerdem habe er zu viel Kokain konsumiert und benötige sofort Hilfe. Auch die Polizisten wurden mehrfach von ihm gefragt, ob sie echt seien“, schildert die Polizei den kuriosen Einsatz.

Kein Führerschein: Lenker wird angezeigt

Der Deutsche wird wegen mehrerer Übertretungen der Bezirkshauptmannschaft Vöcklabruck angezeigt. Er verweigerte die klinische Untersuchung und Lenkberechtigung besitzt er keine. Bezüglich des Kokains wird er auch der Staatsanwaltschaft Wels zur Anzeige gebracht.