Fünf Verletzte: Riskantes Überholmanöver endet mit Crash

Am 5. Juni war ein 19-Jähriger aus dem Bezirk Ried mit dem Auto in Gemeindegebiet von Mehrnbach (Bezirk Ried im Innviertel, Oberösterreich) unterwegs. Um die Mittagszeit fuhr er auf der L1083 von Aurolzmünster Richtung Mehrnbach. Dabei überholte er zwei Fahrzeuge. Im dortigen Kreuzungsbereich wollte zum selben Zeitpunkt ein 27-Jähriger aus dem Bezirk Ried mit dem Auto aus Asenham in Richtung Aurolzmünster abbiegen. Und dann passierte das Unglück: „Als der 27-Jährige bereits auf der Spur der L1083 war, kam es zur rechtwinkligen Kollision der beiden PKW“, so die Polizei.

Fünf Verletzte

Und der Unfall hatte böse Folgen. Der 19-Jährige, seine mitfahrende 63-jährige Mutter, der 27-Jährige und seine Mitfahrer, ein 28-Jähriger und ein 57-Jähriger, wurden verletzt und ins Krankenhaus Ried eingeliefert. Im Einsatz standen neben der Polizei vier Rettungswagen sowie der Rettungshubschrauber Europa 3. „Die Freiwillige Feuerwehr war mit 46 Mann im Einsatz. Für die Dauer des Einsatzes wurde auf L1083 eine Totalsperre mit örtlicher Umleitung eingerichtet“, so die Polizei abschließend.