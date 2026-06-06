Jugendliche Täter (14, 15) führen Polizei auf die eigene Spur

Sie lösten einen Alarm aus und filmten anschließend den Polizeieinsatz. Am Ende wurden zwei Jugendliche ausgerechnet durch ihre eigenen Videos im Internet ausgeforscht.

Am 4. Juni wurde im Bezirk Linz-Land (Oberösterreich) ein Alarm bei einem Objekt ausgelöst. Die Polizei rückte aus, doch zuerst ließ sich nicht feststellen, wodurch der Alarm ausgelöst worden war. Daraufhin kontrollierten die Beamten die Zugänge, doch es gab keinerlei Hinweise auf einen Einbruch.

Video führt zu Jugendlichen

Am Morgen des 5. Juni 2026 wurde ein Polizist schließlich auf zwei Videos in einem Videoportal aufmerksam. Darin sind zwei Jugendliche und die beiden Streifenwagen zu erkennen. „Die Titel der Videos und die Kommentare ließen darauf schließen, dass die Jugendlichen den Alarm ausgelöst haben“, schildert die Polizei. Die Videos wurden von Profilen mit Namen gepostet, wodurch die Polizei die beiden Jugendlichen ausforschen konnte. Es handelt sich bei den mutmaßlichen Tätern um einen 15-Jährigen aus dem Bezirk Wels-Land und einen 14-Jährigen aus dem Bezirk Linz-Land.