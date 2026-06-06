Doppelt so schnell wie erlaubt: Jetzt sind Auto und Schein weg

In der Nacht von 5. auf 6. Juni wurden in Oberösterreich Kontrollen mit Schwerpunkt auf die Tuning- und Raserszene durchgeführt. Zwei Streifen der Landesverkehrsabteilung kontrollierten in diesem Rahmen in den Bezirken Linz-Land und Wels-Land. Und ihnen ging ein Raser ins Netz: Ein 18-jähriger türkischer Staatsbürger aus dem Bezirk Steyr-Land wurde in einer 70er-Zone im Gemeindegebiet von Leonding geblitzt – mit 145 km/h. „Dem Lenker wurde der Führschein vorläufig abgenommen und nach Rücksprache mit der Bezirkshauptmannschaft Linz-Land der Wagen vorläufig beschlagnahmt“, so die Polizei. Neben zwei weiteren Führerscheinabnahmen wurde in dieser Nacht noch bei einem Auto die Kennzeichen abgenommen, als Grund gab die Polizei einen technischen Mangel an.