Oma besucht: Quad-Fahrer raste mit über 80 km/h durch 30er-Zone

In Wels stoppte eine Zivilstreife am 6. Juni einen Quadfahrer, der im Stadtgebiet stark beschleunigte und deutlich zu schnell unterwegs war. In einer 30er-Zone wurde eine massive Geschwindigkeitsüberschreitung festgestellt.

Im Zuge einer Nachfahrt stellten die Beamten in einer 30er-Zone eine Geschwindigkeit von rund 83 km/h fest. Kurz darauf konnte der Lenker angehalten und einer Kontrolle unterzogen werden.

Im Zuge einer Nachfahrt stellten die Beamten in einer 30er-Zone eine Geschwindigkeit von rund 83 km/h fest. Kurz darauf konnte der Lenker angehalten und einer Kontrolle unterzogen werden.

Am 6. Juni, gegen 19.40 Uhr fiel einer Zivilstreife in Wels (Oberösterreich) im Bereich der Billrothstraße ein Quadfahrer auf, der sein Fahrzeug stark beschleunigte und wiederholt auf den Hinterrädern in Richtung Porzellangasse lenkte.

Quad-Fahrer düste mit über 80 km/h durch 30er-Zone

Im Zuge einer Nachfahrt stellten die Beamten in einer 30er-Zone eine Geschwindigkeit von rund 83 km/h fest. Kurz darauf konnte der Lenker angehalten und einer Kontrolle unterzogen werden. Bei dem Fahrer handelt es sich um einen 32-jährigen ungarischen Staatsbürger, der sich nach eigenen Angaben zu Besuch bei seiner Großmutter in Wels aufhielt.

Mann hatte keinen Führerschein bei sich

Einen Führerschein oder andere Dokumente hatte er nicht bei sich. Seine Identität wurde später durch seine Großmutter bestätigt. Gegen den Mann wurde eine Sicherheitsleistung im vierstelligen Eurobereich eingehoben. Zudem wird er wegen mehrerer Verwaltungsübertretungen angezeigt