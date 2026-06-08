Junger Lenker stürzte rund 30 Meter über Böschung ab

Ein 20-Jähriger kam am 7. Juli 2026 auf der B120 bei Pettenbach von der Straße ab, stürzte eine Böschung hinunter und überschlug sich. Er konnte sich selbst befreien und wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Ein 20-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Gmunden ist am 7. Juli 2026 gegen 22.10 Uhr auf der B120 bei Pettenbach (Bezirk Kirchdorf) schwer verunglückt. Der junge Lenker war laut eigenen Angaben von Scharnstein kommend in Richtung Pettenbach unterwegs, als er im Ortschaftsbereich Steinfelden aufgrund von Unachtsamkeit auf die Gegenfahrbahn geriet. In der Folge kam das Fahrzeug von der Straße ab.

PKW stürzte rund 30 Meter über Böschung hinab

Der Pkw schlitterte zunächst über eine Wiese in Richtung eines Waldes und stürzte anschließend eine steile Waldböschung hinunter. Dabei überschlug sich das Fahrzeug mehrmals. Nach rund 30 Metern kam der Wagen schließlich am Dach liegend zum Stillstand. Der 20-Jährige konnte sich selbstständig aus dem stark beschädigten Fahrzeug befreien und setzte die Einsatzkräfte in Kenntnis. Er wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Kirchdorf eingeliefert.