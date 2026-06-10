Brutaler Prostituierten-Mord: Jetzt wird der Linzer Fall neu aufgerollt

Am 10. Juni widmet sich die ServusTV-Sendung „Fahndung Österreich“ erneut ungeklärten Kriminalfällen. Auch ein Mordfall aus Linz steht dabei im Mittelpunkt. Die Ermittler hoffen weiterhin auf entscheidende Hinweise.

In der neuen Ausgabe der Sendung „Fahndung Österreich“ werden insgesamt sechs ungeklärte Kriminalfälle präsentiert. Die Sendung entsteht in Zusammenarbeit mit dem Innenministerium, dem Justizministerium sowie dem Bundeskriminalamt. Neben der Rekonstruktion der Fälle werden auch wieder Präventionstipps für die Bevölkerung gezeigt. Behandelt wird unter anderem ein jahrzehntealter Mordfall aus Oberösterreich, der bis heute nicht geklärt werden konnte.

Mord in Linz aus dem Jahr 1985

Im Zentrum steht der sogenannte Prostituierten-Mord von Linz aus dem Jahr 1985. Das Opfer, die 25-jährige Gabriele B. aus dem Mühlviertel, wurde am 18. Oktober 1985 tot in ihrer Unterkunft in der Linzer Altstadt aufgefunden. Sie war zuvor erwürgt worden, zudem wurde eine Stricknadel in ihrer Brust entdeckt. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte die Tat bereits am 15. Oktober passiert sein. An diesem Tag wurde die junge Frau zuletzt lebend gesehen, als sie in den frühen Morgenstunden gemeinsam mit einem Mann ein Lokal verließ.

Neue Aufarbeitung soll Hinweise liefern

Der Fall zählt zu den ungelösten Cold Cases in Oberösterreich und beschäftigt die Ermittler bis heute. Durch die erneute mediale Aufarbeitung in der TV-Sendung erhofft man sich neue Hinweise aus der Bevölkerung, die bislang noch nicht gemeldet wurden. Besonders im Fokus der Ermittlungen steht ein möglicher Gegenstand vom Tatort: Eine dort zurückgelassene Herren-Armbanduhr könnte ein entscheidender Hinweis auf den Täter gewesen sein.

Ermittler setzen auf Mithilfe aus der Bevölkerung

„Fahndung Österreich“ stellt den Fall detailliert nach, um mögliche Erinnerungen bei Zeugen oder Personen mit Hintergrundwissen zu wecken. Gerade bei älteren Fällen wie diesem könne selbst ein kleines Detail neue Ermittlungsansätze liefern, so die Hoffnung der Behörden. Hinweise, die zur Aufklärung des Falls beitragen könnten, werden weiterhin von den zuständigen Ermittlungsstellen entgegengenommen.