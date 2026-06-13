Alkolenker ging nach Unfall mit Kennzeichen davon

Ein alkoholisierter Autofahrer landete am Donnerstagabend in Mauthausen mit seinem Pkw im Straßengraben. Nach dem Unfall entfernte er die Kennzeichen und verließ die Unfallstelle, wurde jedoch rasch von der Polizei angehalten.

Anschließend nahm der 38-Jährige die Kennzeichentafeln von seinem Auto ab und ging davon. Die herbeigerufene Polizeistreife konnte den Mann nach kurzer Fahndung anhalten.

Anschließend nahm der 38-Jährige die Kennzeichentafeln von seinem Auto ab und ging davon. Die herbeigerufene Polizeistreife konnte den Mann nach kurzer Fahndung anhalten.

Auf der Machlandstraße im Gemeindegebiet von Mauthausen (Oberösterreich) wollte ein 38-jähriger Rumäne aus dem Bezirk Perg am 11. Juni 2026 gegen 21.10 Uhr mit seinem PKW ein Wendemanöver durchführen. Dabei geriet er in den Straßengraben und rutschte eine Böschung hinunter.

Alkolenker montierte nach Unfall Kennzeichen ab

Anschließend nahm der 38-Jährige die Kennzeichentafeln von seinem Auto ab und ging davon. Die herbeigerufene Polizeistreife konnte den Mann nach kurzer Fahndung anhalten. Ein Alkotest ergab 1,64 Promille. Er wird angezeigt.