Lehrerin (28) soll mit Dolch und Schusswaffe ermordet worden sein: Unerwiderte Liebe als Motiv vermutet

Nach dem Frauenmord an einer 28-jährigen Lehrerin im Innviertel in Oberösterreich kommen immer mehr schockierende Details ans Licht. Die Frau soll mit einem Dolch und einer Waffe getötet worden sein.

In einer Schule in Taufkirchen an der Pram (Bezirk Schärding) kam es am Freitag, dem 12. Juni 2026 zu einem Mord an einer Lehrerin. Ein 29-jähriger Pädagoge soll seine seine Kollegin in der Schulbibliothek mit einem zweischneidigen Dolch und einer Schusswaffe getötet haben. Wie Staatsanwalt Alois Ebner der APA am Samstag mitteilte, besaß der Mann die Schusswaffe legal.

Mögliches Motiv: Unerwiderte Liebe

Als Motiv wird unerwiderte Liebe vermutet, da das Opfer eine neue Beziehung eingegangen war, heißt es. Ebenfalls gibt es neue Erkenntnisse zum Hintergrund: Entgegen ersten Meldungen waren die beiden Lehrkollegen kein Paar. Der Täter soll der Frau jedoch Avancen gemacht haben. Der 29-jährige Lehrer, der nach der Tat ebenfalls sein Leben verlor, soll polizeilich absolut unauffällig gewesen sein: Laut Staatsanwalt Ebner gab es weder frühere Vorkommnisse noch Stalking-Anzeigen gegen ihn.

Zweischneidiger Dolch als eine der Tatwaffen

Erste Ermittlungen zeigen, dass der Pädagoge bei dem Mord mit äußerster Brutalität vorging. Zuerst habe er die Frau mit einem zweischneidigen Dolch schwer im Halsbereich verletzt, danach soll er ihr mehrfach in den Kopf geschossen haben. Laut Staatsanwalt Ebner wurden am Tatort drei Patronenhülsen sichergestellt. Das Verbrechen ereignete sich am frühen Freitragnachmittag, als das Schulgebäude vermutlich weitgehend leer war. Zeugen, die die Schüsse gehört haben könnten, gibt es laut der Staatsanwaltschaft bislang nicht.

Mutter fand das Opfer

Eigentlich hätte die Lehrerin am frühen Nachmittag nach Hause kommen sollen. Da dies aber nicht geschah, soll ihre Mutter zur Schule gefahren sein. Dort soll sie den Wagen ihrer Tochter gesehen haben. Zusammen mit einem Schulbediensteten suchte sie nach der Frau. In der Schulbibliothek stießen die beiden schließlich auf die leblose Pädagogin.