Noch einmal Mal nach Hause zur Familie: „Rollende Engel“ erfüllen Gertraud ihren letzten Wunsch

Der Verein "Rollende Engel" hat Gertrude kurz vor ihrem Tod noch einen letzten Wunsch erfüllt: Das gemeinsame Beisammensein im Garten der Familie. Dabei entstanden wunderschöne Erinnerungen, die für immer bleiben werden.

Oberösterreich, Bezirk Schärding: Da sich Gertrauds Zustand nach vielen Wochen im Krankenhaus von Tag zu Tag verschlechterte, zählte jede Sekunde. Der Organisator des Vereins Rollende Engel reagierte sofort, zog ihren Herzenswunsch vor und setzte alle Hebel in Bewegung. Nur wenige Stunden nach der Anfrage standen die ehrenamtlichen Wunscherfüller bereits einsatzbereit an Gertrauds Krankenbett.

©Verein Rollende Engel Gertraud vor ihrem letzten Ausflug zur Familie.

Kinder bereiten zuhause schon alles vor

Die rollenden Engel durften Gertraud kennenlernen: Voller Vorfreude blickt eine sehr sympathische Dame ihrer Heimkehr entgegen. Zu Hause angekommen, wird sie von ihren Kindern bereits sehnsüchtig erwartet, die alles für ihre Ankunft vorbereitet haben. Die Erleichterung und Freude darüber, dass dieser Wunsch so rasch erfüllt wurde, ist bei der ganzen Familie spürbar.

Wetter spielt mit, alle versammeln sich

Bei ihrer Ankunft zu Hause war im Garten bereits alles perfekt vorbereitet. Passend dazu strahlte die Sonne, und die Blumen blühten um die Wette. Gertraud nahm auf der Fahrtrage auf der Terrasse Platz, wo schon Kaffee und Kuchen bereitstanden. Schnell füllte sich die Runde mit Familie und Nachbarn, die ihren Ehrengast glücklich in die Mitte nahmen und für reichlich Gesprächsstoff sorgten.

Es wurde geplaudert und gelacht

Gertraud genoss die Zeit mit ihren Liebsten. Auch wenn Gertraud zwischendurch immer wieder von Schmerzen geplagt wurde, konnten unsere medizinisch bestens ausgebildeten Wunscherfüller ihr diese dank ihrer Fachkompetenz rasch nehmen. So verging ein zutiefst bewegender Nachmittag. Es wurde geredet, gelacht, aber auch gemeinsam geweint – Momente der Nähe, die der Familie halfen, sich gemeinsam auf die bevorstehende, schwere Zeit vorzubereiten.

©Verein Rollende Engel Strahlender Sonnenschein bei Gertrauds letztem Familienbesuch.

Letztes Erinnerungsfoto mit Gertrauds Traktor

Eine letzte gemeinsam Runde um das Haus zu fahren, um alles noch einmal besichtigen zu können – das wünschten sich ihre Kinder. Auch dies ermöglichte das Team und stieß dabei auf den Traktor von Gertraud. Kurzerhand wurde auch schon ein letztes Erinnerungsfoto mit dem Traktor gemacht, der ihr so viele Jahre treue Dienste leistete.

Letzte Umarmungen und Tränen

Der Moment des Aufbruchs war von tiefer Emotion geprägt: Stille legte sich über den Garten, als sich alle um Gertraud versammelten. Nach letzten Umarmungen und Küssen machten sich unsere Wunscherfüller mit ihr auf den Rückweg. Gertraud verschlief die gesamte Fahrt tief und fest und wurde erst auf ihrer Station wieder wach. Glücklich und dankbar verabschiedete sie sich von unserem Team. Wenige Tage ist Gertraud im Alter von 82 Jahren verstorben.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.06.2026 um 11:51 Uhr aktualisiert