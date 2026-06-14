Unfall am Vatertag: Lenkerin (26) bei Frontalkollision schwer verletzt

In Pasching (Oberösterreich) hat sich am Vormittag ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Eine 26-jährige Autofahrerin kam von der Fahrbahn ab, prallte gegen eine Mauer und wurde dabei schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Beim Eintreffen der Polizei am Unfallort hatten zwei Ersthelfer die Verunfallte bereits aus dem Pkw befreit.

Beim Eintreffen der Polizei am Unfallort hatten zwei Ersthelfer die Verunfallte bereits aus dem Pkw befreit.

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am späten Vormittag des 14. Juni 2026 im Gemeindegebiet von Pasching (Oberösterreich). Eine 26-Jährige aus dem Bezirk Linz-Land war mit ihrem Pkw gegen 9.35 Uhr auf der Hörschinger Straße in Richtung Hörsching unterwegs.

Frontal gegen Betonmauer kollidiert: 26-Jährige schwer verletzt

Im Bereich einer Verkehrsinsel kam sie von der Fahrspur ab, touchierte einen Leitpflock und kollidierte frontal mit einer zirka 30 Meter entfernten Betonmauer. Beim Eintreffen der Polizei am Unfallort hatten zwei Ersthelfer die Verunfallte bereits aus dem Pkw befreit. Nach der notärztlichen Erstversorgung vor Ort wurde die 26-Jährige schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert.