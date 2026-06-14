Handynummer nicht bekommen: Unbekannter bedroht Frau mit dem Tod

Eine 33-jährige Linzerin ist Sonntagfrüh bei einem Spaziergang von einem Unbekannten bedroht worden. Nachdem sie ihm ihre Telefonnummer nicht geben wollte, soll der Mann sie mit dem Umbringen bedroht haben.

. Der Mann fragte plötzlich nach ihrer Telefonnummer. Als die 33-Jährige die Herausgabe ihrer Kontaktdaten verweigerte, soll die Situation schließlich eskaliert sein.

. Der Mann fragte plötzlich nach ihrer Telefonnummer. Als die 33-Jährige die Herausgabe ihrer Kontaktdaten verweigerte, soll die Situation schließlich eskaliert sein.

Ein beunruhigender Vorfall hat sich am frühen Sonntagmorgen in Linz (Oberösterreich) ereignet. Eine 33-jährige Frau wurde laut Polizei von einem bislang unbekannten Mann angesprochen und bedroht.

Weil sie ihre Nummer nicht hergeben wollte: Frau in Linz mit Umbringen bedroht

Die Linzerin war im Bereich der Kefergutstraße zu Fuß unterwegs, als sie von dem Fremden angesprochen wurde. Der Mann fragte plötzlich nach ihrer Telefonnummer. Als die 33-Jährige die Herausgabe ihrer Kontaktdaten verweigerte, soll die Situation schließlich eskaliert sein. Nach Angaben der Polizei bedrohte der Unbekannte die Frau mit dem Umbringen, falls sie ihm ihre Telefonnummer nicht geben sollte.

33-Jährige ergriff die Flucht

Die 33-Jährige ergriff daraufhin die Flucht und lief nach Hause in ihre Wohnung. Erst nachdem der erste Schock abgeklungen war, verständigte die Frau die Polizei. Bislang konnte die Identität des Mannes noch nicht geklärt werden. Die Ermittlungen zu dem Vorfall laufen