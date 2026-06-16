Nächste Millionen-Pleite: 22 Mitarbeiter stehen vor Jobverlust

Die T.F.M. Technologie für Metallbearbeitung GmbH aus Traun hat Insolvenz angemeldet. Das Unternehmen ist mit rund 1,23 Millionen Euro überschuldet, 22 Mitarbeiter sind betroffen. Eine Betriebsschließung ist wahrscheinlich.

Die T.F.M. Technologie für Metallbearbeitung GmbH aus Traun hat Insolvenz angemeldet. Von der Pleite des Werkzeug- und Formenbauers sind 22 Mitarbeiter betroffen.

Die T.F.M. Technologie für Metallbearbeitung GmbH aus Traun hat Insolvenz angemeldet. Von der Pleite des Werkzeug- und Formenbauers sind 22 Mitarbeiter betroffen.

Die T.F.M. Technologie für Metallbearbeitung GmbH aus Traun hat Insolvenz angemeldet. Das Unternehmen, das auf Werkzeug- und Formenbau sowie Metallbearbeitung spezialisiert ist, kann seinen laufenden Zahlungsverpflichtungen nicht mehr nachkommen und beantragte ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung.

Grund für die Pleite

Wie der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) mitteilte, beschäftigt das Unternehmen zuletzt 22 Mitarbeiter. Insgesamt sind laut Gläubigerliste 43 Gläubiger betroffen. Die rechnerische Überschuldung beläuft sich auf rund 1,23 Millionen Euro. Als Hauptursache für die finanzielle Schieflage nennt das Unternehmen die seit 2024 rückläufige Auftragslage in der Branche. Zwar wurde 2025 ein Sanierungskonzept umgesetzt und ein Eigentümerwechsel vollzogen, die eingeleiteten Maßnahmen hätten jedoch mehr Zeit benötigt, um nachhaltig zu wirken.

Keine finanzielle Unterstützung mehr

Den entscheidenden Rückschlag brachte laut Insolvenzantrag das überraschende Ende der finanziellen Unterstützung durch die neue Eigentümerin im Juni 2026. Da keine alternativen Finanzierungsmöglichkeiten zur Verfügung standen, konnte die Liquidität nicht mehr aufrechterhalten werden.

Schließung wahrscheinlich

Der Betrieb soll vorerst nur noch kurzfristig fortgeführt werden, um laufende Aufträge abzuschließen und bestehende Verträge geordnet abzuwickeln. Eine vollständige Schließung des Unternehmens gilt derzeit als wahrscheinlich. Den Gläubigern wird im Rahmen des beantragten Sanierungsplans eine Quote von 20 Prozent angeboten, die innerhalb von 24 Monaten bezahlt werden soll. Ob eine Fortführungslösung gefunden werden kann, wird sich im Insolvenzverfahren zeigen. Aktuell wird auch eine geordnete Abwicklung des Unternehmens geprüft.