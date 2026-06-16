Polizei-Kontrolle: Österreicherin (70) fuhr 50 Jahre lang ohne Führerschein

Bei einer Verkehrskontrolle im Bezirk Braunau wurde eine 70-jährige Autofahrerin gestoppt, die seit rund 50 Jahren ohne gültigen Führerschein unterwegs gewesen sein soll. Auch am Fahrzeug wurden Mängel festgestellt.

Bei einer Verkehrskontrolle wurde eine 70-jährige Lenkerin aus dem Bezirk Braunau (Oberösterreich) angehalten und kontrolliert. Die Lenkerin lenkte ihren PKW am Dienstagvormittag gegen 9.45 Uhr auf der Frauscherecker Landesstraße L1061 aus Richtung Klafterreith kommend in Richtung St. Johann am Walde.

Frau fuhr 50 Jahre ohne Führerschein

Im Zuge einer allgemeinen Lenker- und Fahrzeugkontrolle im Gemeindegebiet von St. Johann am Walde, gab die Lenkerin an, dass ihr der Führerschein bereits vor vielen Jahren entzogen wurde. Eine Überprüfung ergab, dass die 70-Jährige seit ca. 50 Jahren keinen Führerschein mehr besitzt. Eine Anzeige an die Bezirksverwaltungsbehörde folgt. Zudem wird die Lenkerin wegen einer abgelaufenen Begutachtungsplakette an ihrem PKW mit der Lochung im Jahr 2019 zur Anzeige gebracht.