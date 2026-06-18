Glückspilz in Oberösterreich: Rund 98.000 Euro mehr am Konto

Die Lotto-Ziehung vom vergangenen Mittwoch: Die Kombination 5, 17, 20, 39, 40 und 42 war auf keinem Wettschein angekreuzt, weshalb es zum dritten Mal in Folge keinen Sechser gab. Am kommenden Sonntag geht es daher um einen Dreifachjackpot mit rund 3 Millionen Euro. Ein Spielteilnehmer hat am Mittwoch dennoch abgeräumt. Beim Fünfer mit der Zusatzzahl 11 gab es einen Gewinner aus Oberösterreich, der sich über rund 98.000 Euro freuen darf. Zum ganz großen Sechser-Glück fehlte auf dem Tippschein, der als zweiter von drei Quicktipps gespielt wurde, lediglich die Zahl 40.

Jackpots auch bei LottoPlus und Joker

Die LottoPlus Ziehung am Mittwoch endete ebenfalls ohne einen Sechser. Die Gewinnsumme wurde stattdessen auf die Fünfer aufgeteilt, wodurch sich 45 Spielteilnehmer über jeweils mehr als 5.700 Euro freuen können. Für die nächste LottoPlus-Runde am Sonntag geht es beim Sechser um rund 250.000 Euro. Beim Joker blieb der erste Rang am Mittwoch ebenso unbesetzt. Wer am kommenden Sonntag das „Ja“ zur richtigen Joker Zahl auf dem Schein hat, spielt um einen Jackpot von rund 350.000 Euro. Die Ziehung am Sonntag wird von Evelyn Vysher moderiert.