Schluss mit dem Karton-Chaos: Deichmann bringt neues „Rackroom-Prinzip“ nach Linz!

Schuh-Shopping neu gedacht! Am 25. Juni 2026 eröffnet Deichmann im PRO FMZ in Linz-Urfahr eine brandneue Filiale. Das Besondere: Der Marktführer räumt mit alten Shopping-Gewohnheiten auf und setzt voll auf „Rackroom-Konzept".

Wer kennt das nicht? Man betritt ein Schuhgeschäft, hat ein bestimmtes Modell im Kopf und steht plötzlich vor einer Wand aus bunten Kartons. Entweder fehlt die eigene Größe, das passende Gegenstück ist unauffindbar oder man muss minutenlang warten, bis eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter aus dem geheimnisvollen Lager im Hinterraum zurückkehrt. Damit ist am neuen Deichmann-Standort in der Lindengasse 16 ab Ende Juni endgültig Schluss. Der Retail-Riese revolutioniert das Einkaufserlebnis in Urfahr und setzt voll auf maximale Kundenfreiheit.

Alles auf Augenhöhe: So funktioniert das Rackroom-Prinzip

Das Herzstück der neuen Filiale ist ein cleveres, super unkompliziertes Ordnungssystem, das den klassischen Schuhkauf auf den Kopf stellt:

Die Schlangenpräsentation: Die Schuhe sind mitsamt ihren Kartons in einer perfekt durchdachten, horizontalen Linie direkt im Regal angeordnet.

Bequeme Selbstbedienung: Kundinnen und Kunden sehen das gesamte Sortiment und alle verfügbaren Größen sofort auf Augenhöhe.

Kein langes Suchen: Wer seinen Wunschschuh sieht, kann ihn direkt greifen, anprobieren und zur Kasse spazieren – ohne Umwege und ohne Wartezeit.

Dieses System kombiniert die Schnelligkeit und Übersicht des Online-Shoppings mit dem unschlagbaren Vorteil des stationären Handels: Man kann das Material sofort anfühlen, die Passform testen und den Schuh direkt mit nach Hause nehmen.

Modernes Store-Design statt enger, dunkler Gänge

Das neue Rackroom-Prinzip kommt jedoch nicht allein. Es ist eingebettet in ein völlig neues, modernes Ladenlayout. Vergessen Sie vollgestopfte Gänge und grelles Neonlicht: Der neue Store im PRO FMZ setzt auf ein großzügiges Raumgefühl und eine offene, fast galerieartige Wohlfühlatmosphäre. Harmonische Farbwelten in warmen, zeitgemäßen Tönen treffen auf ein innovatives Lichtkonzept, das den Raum hell und einladend flutet, ohne zu blenden. Die flexibel gestaltete Warenpräsentation sorgt dafür, dass sich auch Väter mit Kinderwagen oder ältere Menschen mühelos orientieren können. Das Ziel ist klar: Einkaufen soll kein Stressfaktor mehr sein, sondern ein entspanntes Erlebnis für die ganze Familie.

Riesen-Auswahl: Von den neuesten Sneakern bis zum Business-Klassiker

Trotz des völlig neuen Looks bleibt Deichmann seiner Kernphilosophie treu: Modische Vielfalt für absolut jedes Budget. Neben den beliebten und preiswerten Eigenmarken setzt der Riese am Standort Urfahr auf eine enorme Bandbreite an namhaften Top-Brands. Egal ob Sie stylische Streetwear-Sneaker von New Balance, Adidas, Nike oder Puma suchen, bequeme Alltagsbegleiter von Skechers und Rieker bevorzugen, oder nach trendigen Highlights von Buffalo, Esprit und s.Oliver Ausschau halten – das Sortiment deckt jeden Geschmack ab. Auch etablierte Marken wie Bugatti, Dockers, Mustang oder Crocs sind fix in den Regalen vertreten.

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Ein starkes Signal für den Wirtschaftsstandort Linz

Mit aktuell 173 Verkaufsstellen ist Deichmann die unangefochtene Nummer eins im österreichischen Schuheinzelhandel. Die Investition in den neuen Standort in Linz-Urfahr ist dabei auch ein wichtiges Signal für die regionale Wirtschaft. Das Unternehmen gilt seit jeher als beliebter und krisensicherer Arbeitgeber und setzt am neuen Standort weiterhin stark auf die Ausbildung von Lehrlingen, um der Jugend der Region eine echte Perspektive zu bieten. Wie sich das innovative Rackroom-Konzept live anfühlt, können die Linzerinnen und Linzer ab dem 25. Juni 2026 selbst im PRO FMZ ausprobieren. Und wer es bis zur Eröffnung gar nicht mehr abwarten kann oder lieber gemütlich von der Couch aus stöbert, findet alle aktuellen Sommertrends und Angebote natürlich rund um die Uhr im Online-Shop unter www.deichmann.com.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.06.2026 um 14:57 Uhr aktualisiert