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Foto auf 5min.at zeigt eine Nahaufnahme von dem Aufkleber "133" eines Polizeiautos.
Wels
18/06/2026
Ermittlungen laufen

Frau misshandelt: Mann soll Partnerin tagelang in Wohnung eingesperrt haben

In Wels soll eine 28-Jährige mehrere Tage in einer Wohnung eingesperrt, misshandelt und bedroht worden sein. Die Frau konnte schließlich flüchten. Ihr 34-jähriger Freund wurde festgenommen.

von Anja Mandler
1 Minute Lesezeit(109 Wörter)
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Eine 28-jährige ungarische Staatsbürgerin, wohnhaft in Wels (Oberösterreich) kam am 17. Juni 2026, gegen 12 Uhr, zur Polizei und erstattete Anzeige gegen ihren 34-jährigen Freund. Die Hintergründe schockieren.

Frau tagelang misshandelt und in Wohnung eingesperrt

Bei der Einvernahme gab die Frau an, dass sie ihr Partner einige Tage in der Wohnung eingesperrt, sie misshandelt und mit dem Umbringen bedroht habe. Erst am heutigen Tag habe sie flüchten können, berichtet die Polizei am Donnerstag. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wels wurde der 34-Jährige am Abend festgenommen und anschließend in die Justizanstalt Wels eingeliefert.

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