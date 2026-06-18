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Ein Bild auf 5min.at zeigt ein Rettungsauto in Klagenfurt.
Sämtliche Insassen des Kleinbusses wurden unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung in das Krankenhaus Ried gebracht.
Innkreis
18/06/2026
Rettungseinsatz

Sechs Verletzte nach Auffahrunfall mit Kleinbus

Bei einem Auffahrunfall bei der Autobahnausfahrt Ort im Innkreis sind am Donnerstag sechs Menschen verletzt worden. Ein Transporter prallte gegen einen stehenden Kleinbus. Die Verletzten wurden ins Krankenhaus gebracht.

von Anja Mandler
1 Minute Lesezeit(120 Wörter)
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Ein 57-jähriger französischer Staatsbürger war mit seinem Kleinbus am 18. Juni 2026, gegen 8.25 Uhr, gemeinsam mit fünf serbischen Staatsbürgern im Alter zwischen 36 und 54 Jahren auf der A8 Innkreisautobahn von Wels kommend Richtung Suben unterwegs. Bei der Autobahnausfahrt Ort im Innkreis (Oberösterreich) fuhr er von der Autobahn ab und hielt das Fahrzeug im Kreuzungsbereich zur B143 verkehrsbedingt an.

Sechs Verletzte nach Auffahrunfall

Ein nachkommender 55-jähriger Autolenker aus dem Bezirk Schärding dürfte den stehenden Wagen zu spät bemerkt haben und fuhr mit seinem Transporter gegen das Autoheck des 57-Jährigen. Sämtliche Insassen des Kleinbusses wurden unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung in das Krankenhaus Ried gebracht.

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