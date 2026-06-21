Rote Unwetterwarnung für mehrere Bezirke in Oberösterreich

Nach der Hitze ziehen am Sonntag wieder teils heftige Gewitter über Österreich. Für mehrere Bezirke in Oberösterreich gilt bereits die Unwetterwarnstufe Rot.

Auf Hitze folgen wieder Unwetter. Auch am Sonntag ziehen teilweise heftige Gewitter über Österreich. In Oberösterreich gilt laut der Österreichischen Unwetterzentrale (UWZ) sogar eine Unwetterwarnung der Stufe Rot für mehrere Bezirke: Betroffen sind aktuell Braunau am Inn, Ried im Innkreis, Schärding, Urfahr-Umgebung, Freistadt, Perg, Linz, Linz-Land, Wels und Wels-Land.

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Kräftige Gewitterzellen ziehen über Österreich

Die derzeit kräftigste Zelle befindet sich laut Skywarn Austria allerdings im Gurktal (Kärnten) und zieht langsam südwärts. Ob sie das Glantal oder sogar das Klagenfurter Becken erreicht, ist derzeit noch ungewiss. Mehr dazu hier: Hagel und Starkregen möglich: Kräftige Gewitterzelle zieht über Kärnten. In den betroffenen Gebieten muss mit Starkregen, Hagel mit Korngrößen bis zu drei Zentimetern sowie stürmischen Böen gerechnet werden. Weitere Gewitterzellen wurden im Mühlviertel (Oberösterreich), nördlich von Hartberg (Steiermark) sowie südlich von Vöcklabruck (Oberösterreich) registriert. Dort sind lokal ebenfalls kräftige Regenschauer, Hagel bis zwei Zentimeter und Sturmböen möglich.