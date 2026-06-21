Alkolenker kollidiert mit junger Familie und fährt einfach weiter

Ein alkoholisierter Autofahrer hat am Samstagabend in Kremsmünster einen Verkehrsunfall verursacht. Der 29-Jährige setzte seine Fahrt nach der Kollision mit einer Familie zunächst fort.

Ein 29-jähriger aus dem Bezirk Steyr-Land fuhr am 20. Juni 2026 gegen 18 Uhr gemeinsam mit drei Arbeitskollegen mit seinem PKW in Kremsmünster (Oberösterreich) auf der Greinerstraße und wollte auf die B122 Richtung Nußbach auffahren. Dabei kam es zur Kollision mit einem PKW, gelenkt von einem 38-Jährigen aus Steyr; bei ihm im Fahrzeug befanden sich noch seine 33-jährige Ehefrau und die 2-jährige Tochter.

Alkolenker fuhr nach Unfall einfach weiter

Der 38-Jährige erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades. Der 29-Jährige hielt seinen PKW nicht an, sondern setzte die Fahrt für rund 200 Meter fort, musste dann sein Fahrzeug aufgrund eines Reifen- bzw. Felgendefekts aber anhalten. Ein Alkotest beim 29-Jährigen ergab einen Wert von 1,64 Promille.