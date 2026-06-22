Blitz schlägt in Wohnhaus ein: Vier Personen verletzt

Schrecksekunde am späten Sonntagnachmittag im Bezirk Braunau (OÖ): Ein Blitzeinschlag in ein Einfamilienhaus löste einen Feuerwehreinsatz aus und forderte mehrere Verletzte.

Zu einem Blitzeinschlag in das Dach eines Einfamilienhauses im Bezirk Braunau kam es am 21. Juni 2026 gegen 17.40 Uhr. „Zu diesem Zeitpunkt befanden sich der 32-jährige Hausbesitzer, seine 27-jährige Lebensgefährtin sowie Freunde auf der Terrasse des Wohnhauses“, so die Landespolizeidirektion Oberösterreich. Unmittelbar nach dem Blitzeinschlag wurden mehrere Dachschindeln vom Dach geschleudert und es war eine Rauchentwicklung im Bereich des Dachstuhles sichtbar.

Hausbesitzer alarmierte Einsatzkräfte

Der 32-Jährige alarmierte umgehend die Einsatzkräfte. Die Feuerwehren Lochen am See, Lengau sowie Mattighofen führten die erforderlichen Sicherungs- und Kontrollmaßnahmen durch. „Vier Personen wurden leicht verletzt und nach der Erstversorgung in umliegende Krankenhäuser gebracht“. heißt es abschließend.