Bremsen versagen nach Systemupdate – schwer verletzt

Zu einem Unfall kam es am Sonntagabend im Bezirk Freistadt (OÖ): Weil die Bremsen seines Elektro-Motorrads nach einem Systemupdate komplett versagten, ist ein 26-Jähriger nun schwer verletzt.

Der junge Mann aus dem Bezirk Linz-Land war gegen 19.40 Uhr auf der L1482 Ründlbergstraße von Rainbach im Mühlkreis kommend in Richtung Lichtenau unterwegs. Im Bereich der Ortschaft Stadln (Gemeinde Rainbach): „Nach Angaben des Lenkers dürfte es infolge eines Systemupdates zu einem Ausfall der Bremsanlage gekommen sein, wodurch das Motorrad […] selbständig beschleunigte und nicht mehr abgebremst werden konnte“, so die Landespolizeidirektion Oberösterreich.

Überschlag im Feld

Der 26-Jährige kam von der Fahrbahn ab und fuhr ungebremst in ein Feld, wo es ihn mehrmals überschlug. „Er wurde schwer verletzt und nach der notärztlichen Erstversorgung in das Unfallkrankenhaus nach Linz gebracht“, heißt es abschließend.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.06.2026 um 08:52 Uhr aktualisiert