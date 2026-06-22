Drogenhandel und häusliche Gewalt: 33-Jähriger in Ried festgenommen

Monatelang soll ein 33-jähriger Mann im großen Stil mit Cannabis gedealt haben. Doch hinter den Kulissen spielte sich noch mehr ab: Der Mann soll seine Lebensgefährtin (40) über ein halbes Jahr physisch verletzt haben.

Dem Koordinierten Kriminaldienst des Bezirkspolizeikommandos Ried ist unter der Leitung der Staatsanwaltschaft ein empfindlicher Schlag gegen die lokale Drogenszene gelungen. Nach umfassenden Ermittlungen klickten am Donnerstag, dem 18. Juni 2026, für einen 33-jährigen Mann die Handschellen.

Cannabis-Indoor-Aufzuchtanlage entdeckt

Der Mann steht im dringenden Verdacht, seit November 2025 tonnenweise – genauer gesagt zwischen vier und sechs Kilogramm – Cannabiskraut und Cannabisharz im Internet bestellt und im Großraum Ried gewinnbringend weiterverkauft zu haben. Bei den Hausdurchsuchungen flog zudem eine Cannabis-Indoor-Aufzuchtanlage auf. Auch die 40-jährige Lebensgefährtin des Dealers wurde kurzzeitig festgenommen, da sie mit Suchtgift erwischt wurde. Sie wird auf freiem Fuß angezeigt.

Wöchentliche Gewalt im eigenen Heim

Neben dem Drogenhandel deckten die Ermittler auf, dass der 33-Jährige seine Partnerin seit Dezember 2025 wöchentlich physischer Gewalt zugesetzt haben soll. Die Frau erlitt dadurch Verletzungen am gesamten Körper. Der Beschuldigte zeigt sich in beiden Fällen teilweise geständig und wurde in die Justizanstalt Ried im Innkreis eingeliefert.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.06.2026 um 11:55 Uhr aktualisiert