Automatischer Handy-Notruf: Betrunkener Linzer (26) flüchtete von Unfallstelle

Ein 26-jähriger Linzer kam am späten Sonntagabend in Haibach von der Straße ab und überschlug sich mit seinem Auto. Obwohl sein Smartphone automatisch einen Notruf absetzte, flüchtete der verletzte Fahrer vom Unfallort.

Ein 26-Jähriger aus Linz lenkte sein Auto am Sonntag, 21. Juni 2026 gegen 22.45 Uhr im Bereich Kaindorf, Gemeinde Haibach im Mühlkreis (Oberösterreich). Dabei kam er mit seinem Wagen rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Verteilerkasten, überschlug sich und blieb am Dach liegen. „Daraufhin löste das Mobiltelefon des Verunfallten den Notruf aus“, so die oberösterreichische Polizei. „Nach einem kurzen Kontakt war der 26-Jährige allerdings nicht mehr erreichbar“. Beim Eintreffen der Streife befand sich der Mann nicht mehr am Unfallort. Er konnte allerdings beim elterlichen Wohnhaus angetroffen werden. Ein durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 2,22 Promille, dem Mann wurde der Führerschein vorläufig abgenommen.