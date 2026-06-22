Kleinkind (1) sperrte sich in heißem Auto ein – Polizei handelt sofort

In Oberösterreich wurde ein Auto am Montagnachmittag zur Hitzefalle für ein Kleinkind. Die Polizei rückte sofort an und schlug die Scheibe ein, um das Kind zu befreien.

Am 22. Juni wollte ein 31-Jähriger aus dem Bezirk Perg in Oberösterreich gemeinsam mit seinem einjährigen Sohn in einem Drogeriemarkt in Perg. Doch als der Mann eingeparkt hatte und aus dem Fahrzeug ausgestiegen war, passierte es: Sein Sohn betätigte die Fernbedienung und sperrte den Vater aus dem Auto aus. „Aufgrund der drohenden Hitzeentwicklung schlugen die sofort alarmierten Polizisten die rechte hintere Scheibe ein“, berichtet die Landespolizeidirektion Oberösterreich. Glücklicherweise konnten die Beamten den kleinen Buben unversehrt aus dem Auto befreien.