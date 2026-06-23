Flammen auf der A1: Auto in Vollbrand

m Gemeindegebiet von Sipbachzell (Oberösterreich) stand ein Auto auf einem Transportanhänger plötzlich in Vollbrand. Die Autobahn musste zeitweise gesperrt werden.

Ein Fahrzeugbrand sorgte am Montagnachmittag, 22. Juni 2026, für einen Einsatz und Stau auf der A1 Westautobahn. Gegen 13.50 Uhr geriet ein Auto im Gemeindegebiet von Sipbachzell (OÖ) aus bislang unbekannter Ursache in Brand – und das mitten während des Transports auf einem Auto-Anhänger.

33 Einsatzkräfte vor Ort

Beim Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte stand das Fahrzeug auf dem Grünstreifen der Autobahn bereits in Vollbrand. Die Freiwilligen Feuerwehren Pucking und Allhaming rückten sofort an. Insgesamt standen die Feuerwehren mit fünf Fahrzeugen und 33 Einsatzkräften vor Ort und konnten den Brand schließlich rasch löschen.

Es kam zu Verkehrsbehinderungen

Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Neben dem ausgebrannten Auto entstand durch das Feuer allerdings ein erheblicher Flurschaden. Für die Dauer der Lösch- und Bergearbeiten mussten zwei der drei Fahrstreifen der A1 Westautobahn in Fahrtrichtung für rund eine Stunde komplett für den Verkehr gesperrt werden.