Gefahr auf der A8: Reisebus mit 38 Studenten gestoppt

Bei einer technischen Kontrolle in Kematen am Innbach (Oberösterreich) zog die Polizei einen slowakischen Reisebus aus dem Verkehr. An Bord waren 38 Studenten.

Einen gefährlich maroden Reisebus zog die Polizei bei einer technischen Kontrolle auf der A8 Innkreisautobahn im Gemeindegebiet von Kematen am Innbach aus dem Verkehr. Das slowakische Fahrzeug war auf dem Weg von Paris nach Bratislava. An Bord befanden sich 38 Studenten aus der Ukraine und aus Russland.

Schwere Mängel an Motor, Getriebe und Gurten

Da den Beamten bereits bei der ersten Kontrolle erhebliche Mängel auffielen, wurde der Bus für eine genaue technische Überprüfung nach dem Kraftfahrgesetz (KFG) vorgeführt. Das Ergebnis der Sachverständigen: Neben einem massiven Schaden an Motor und Getriebe samt deutlichem Betriebsmittelverlust wurden unter anderem auch defekte Sicherheitsgurte festgestellt.

Kennzeichen abgenommen, Passagiere strandeten

Aufgrund der mangelnden Verkehrs- und Betriebssicherheit wurde die Weiterfahrt sofort untersagt und die Kennzeichen an Ort und Stelle abgenommen. Für die 38 Studenten war die Reise damit zu Ende. Sie wurden vor Ort von mehreren Taxis abgeholt und zum nächstgelegenen Bahnhof gebracht, um ihre Reise von dort aus fortzusetzen. Sowohl der Buslenker als auch das slowakische Busunternehmen werden nun mehrfach angezeigt.