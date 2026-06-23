Mit fast zwei Promille: Alko-Lenker (65) rammt Mopedfahrer (15)

Ein 65-jähriger Autofahrer krachte in Grieskirchen in das Moped eines 15-Jährigen. Der Jugendliche wurde verletzt, der Führerschein des Alko-Lenkers ist weg.

Am späten Montagnachmittag, 22. Juni 2026, kam es im Stadtgebiet von Grieskirchen (Oberösterreich) zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Jugendlicher verletzt wurde. Gegen 17.45 Uhr war ein 65-jähriger Autofahrer aus Grieskirchen mit seinem Auto in Richtung Stadtplatz unterwegs, als es im Kreuzungsbereich krachte.

Ungebremst auf stehendes Moped aufgefahren

Der 65-Jährige dürfte laut ersten Informationen übersehen haben, dass ein vor ihm fahrender 15-jähriger Mopedlenker an der Kreuzung angehalten hatte. In der Folge fuhr der Autofahrer dem Jugendlichen von hinten auf das Moped auf. Der 15-Jährige erlitt leichte Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden.

Erschreckendes Testergebnis: 1,94 Promille

Ein durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 1,94 Promille. Dem 65-jährigen Lenker wurde der Führerschein von den Beamten vorläufig abgenommen. Er wird bei der zuständigen Behörde angezeigt.