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/ ©Montage: 5 Minuten & Canva
Eine Bildmontage auf 5min.at zeigt ein Polizeiauto sowie einen Polizisten, der einen Alkomattest durchführt.
Ein Alko-Lenker übersah das stehende Moped an einer Kreuzung.
Grieskirchen
23/06/2026
Führerschein weg

Mit fast zwei Promille: Alko-Lenker (65) rammt Mopedfahrer (15)

Ein 65-jähriger Autofahrer krachte in Grieskirchen in das Moped eines 15-Jährigen. Der Jugendliche wurde verletzt, der Führerschein des Alko-Lenkers ist weg.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(139 Wörter)
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Am späten Montagnachmittag, 22. Juni 2026, kam es im Stadtgebiet von Grieskirchen (Oberösterreich) zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Jugendlicher verletzt wurde. Gegen 17.45 Uhr war ein 65-jähriger Autofahrer aus Grieskirchen mit seinem Auto in Richtung Stadtplatz unterwegs, als es im Kreuzungsbereich krachte.

Ungebremst auf stehendes Moped aufgefahren

Der 65-Jährige dürfte laut ersten Informationen übersehen haben, dass ein vor ihm fahrender 15-jähriger Mopedlenker an der Kreuzung angehalten hatte. In der Folge fuhr der Autofahrer dem Jugendlichen von hinten auf das Moped auf. Der 15-Jährige erlitt leichte Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden.

Erschreckendes Testergebnis: 1,94 Promille

Ein durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 1,94 Promille. Dem 65-jährigen Lenker wurde der Führerschein von den Beamten vorläufig abgenommen. Er wird bei der zuständigen Behörde angezeigt.

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