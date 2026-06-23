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Bild auf 5min.at zeigt Bad Bunny
Weltstar Bad Bunny performte in Düsseldorf mit der Vereinsjacke des ESV Hilking.
Oberösterreich
23/06/2026
Rätsel

Modische Sensation: Weltstar Bad Bunny rockt österreichische Vereinsjacke

Was für ein skurriler Fashion-Moment: Der puerto-ricanische Latin-Pop-Superstar Bad Bunny begeisterte seine Fans bei einem Konzert in Düsseldorf in einem ganz besonderen Outfit – mit einer Vereinsjacke aus Oberösterreich.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(131 Wörter)
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Für die Mitglieder des Eisschützenvereins ESV Hilking aus dem Bezirk Eferding (Oberösterreich) gab es am vergangenen Wochenende wohl eine Überraschung. Kein Geringerer als der weltberühmte puerto-ricanische Latin-Pop-Superstar Bad Bunny stand bei seinem Konzert in Düsseldorf mit der Vereinsjacke des ESV Hilking auf der Bühne.

Vereinsname groß auf dem Rücken

Während Tausende Fans die Hits des Latin-Rappers feierten: Auf dem Rücken des Musikers war der Schriftzug des oberösterreichischen Vereins zu sehen. Wie genau das Kleidungsstück den Weg in die Garderobe von Bad Bunny gefunden hat, sorgt seither für reichlich Gesprächsstoff. Mehrere Medienberichte liefern jedoch eine plausible Erklärung: Vintage- und Secondhand-Plattformen boomen weltweit und diese Trainingsjacke könnte von dort stammen.

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