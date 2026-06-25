Attersee: 85-Jähriger stirbt bei Badeunfall

Ein Donnerstagvormittag in Oberösterreich endete mit einer Tragödie. Ein älterer Mann ging beim Schwimmen plötzlich im See unter. Trotz eines schnellen Großeinsatzes kam für ihn jede Hilfe zu spät.

Ein tragischer Badeunfall ereignete sich am Donnerstagvormittag, dem 25. Juni 2026, im Attersee (Bezirk Vöcklabruck/Oberösterreich). „Eine Augenzeugin auf einem Stand-Up-Paddle Board sah den Mann untergehen und setzte die Rettungskette in Gang“, so die Wasserrettung Oberösterreich.

Bergung aus zehn Metern Tiefe

Nach dem Alarm rückte ein Großaufgebot an Rettungskräften an die Unfallstelle aus. Einsatztaucher der Österreichischen Wasserrettung (ÖWR) leiteten sofort eine Suchaktion ein. Den Tauchern gelang es schließlich, den verunfallten Mann in der Nähe des Ufers in einer Tiefe von rund zehn Metern zu lokalisieren und an die Oberfläche zu bringen. Es wurde eine Reanimierungsversuch gestartet. „Der ebenfalls an den Attersee beorderte Notarzt konnte nur noch den Tod des 85-jährigen Mannes feststellen“, heißt es. An dem Rettungseinsatz waren neben den Einsatzkräften der Österreichischen Wasserrettung aus den Ortsstellen Nußdorf und Unterach auch die regionalen Freiwilligen Feuerwehren, das Rote Kreuz sowie die Polizei beteiligt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.06.2026 um 12:11 Uhr aktualisiert