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Symbolfoto von 5min.at: Nahaufnahme von einem Absperrband der Polizei.
Ein Alkolenker wollte am Samstag in Wels unbedingt durch eine Absperrung.
Wels
28/06/2026
Angezeigt

Kuriose Aktion: Alkolenker wollte mit Warnleuchte durch Polizeisperre

Mit einer orangefarbenen Warnleuchte auf dem Autodach wollte ein 26-Jähriger eine Veranstaltungsabsperrung passieren. Die Polizei schaute genauer hin – und machte eine folgenschwere Entdeckung.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(165 Wörter)
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Am Samstag, den 27. Juni, versuchte ein 26-jähriger Bosnier, der in Wels lebt, mit dem Auto durch eine Veranstaltungsabsperrung zu kommen. Dabei zeigte er sich äußerst kreativ: „Der Mann hatte auf dem Dach seines Autos eine orange Warnleuchte aufgesetzt und diese auch eingeschaltet“, schildert die Polizei. Außerdem hatte er auch die Warnblinkanlage aktiviert.

Alkolenker wollte durch Absperrung

So versuchte er, Ordner und Polizisten vor Ort in der Traungasse dazu zu bringen, ihn vorbeizulassen: Bei der Absperrung angekommen gestikulierte der 26-Jährige und gab zu verstehen, dass man die Absperrung vor ihm entfernen möge. Grund genug, den Mann einer Polizeikontrolle zu unterziehen. Dabei stellten die Polizisten eindeutige Symptome einer Alkoholisierung fest. Noch während der Kontrolle bat der Lenker die Polizisten weiterhin, ihn durch die Absperrung nach Hause fahren zu lassen. „Der Alkotest bestätigte den Verdacht auf Alkoholisierung mit einem Wert von 1,02 Promille. Der 26-Jährige wird mehrfach angezeigt“, so die Polizei abschließend.

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