Alkolenker kracht gegen Hausmauer: Nachbarn greifen ein

Ein 20-Jähriger verlor am Sonntag gleich zweimal hintereinander die Kontrolle über sein Auto. Beim zweiten Unfall krachte er gegen eine Terrasse und eine Hausmauer. Nachbarn reagierten sofort.

Am 28. Juni kam es im Mühlviertel zu einem ungewöhnlichen Unfall. Im Gemeindegebiet von Mitterkirchen im Machland (Bezirk Perg, Oberösterreich) fuhr ein 20-jähriger Bosnier aus dem Bezirk Kirchdorf mit dem Auto auf der Gemeindestraße Hörstorf Richtung Mitterkirchen. Dann passierte das erste Unglück: In einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr in ein angrenzendes Feld. Er kam wieder auf die Gemeindestraße zurück, doch in der nächsten Kurve kam er wieder von der Straße ab.

Nachbarn stoppten Alkolenker

Diesmal ging es nicht so glimpflich aus: „Dort prallte er gegen eine Terrasse, wo er mehrere Stützpfeiler niederfuhr und schließlich von einer Hausmauer gestoppt wurde“, schildert die Polizei. Nachbarn, die den Unfall gesehen hatten, rannten sofort zur Unfallstelle und hinderten den Mann an der Weiterfahrt. Außerdem setzten sie die Rettungskette in Gang. „Der 20-Jährige wurde unbestimmten Grades verletzt. Er wurde ins Kepler Uniklinikum eingeliefert. Der Alkotest ergab 1,7 Promille. Er wird angezeigt“, so die Polizei abschließend.