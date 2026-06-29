„Große Bestürzung“: Rotes Kreuz trauert um verunglückten Kollegen

Der plötzliche Tod von Rettungssanitäter Daniel erschüttert das Rote Kreuz Walding. In einem emotionalen Abschied erinnern sich seine Kolleginnen und Kollegen an einen hilfsbereiten und engagierten Menschen.

Mit bewegenden Worten nimmt das Rote Kreuz Walding (Oberösterreich) Abschied von einem langjährigen Kollegen. Der Rettungssanitäter Daniel kam kürzlich bei einem tragischen Verkehrsunfall ums Leben. „Mit großer Bestürzung und tiefer Trauer nehmen wir Abschied“, schreibt die Ortsstelle in den sozialen Medien.

Seit 2021 Teil des Roten Kreuzes

Daniel war seit 2021 Teil des Teams. Zunächst engagierte er sich als Rettungssanitäter im Covid-Team, zuletzt war er als beruflicher Mitarbeiter an der Ortsstelle Walding tätig. Darüber hinaus war er als Drohnenpilot im oberösterreichischen Drohnenteam des Roten Kreuzes im Einsatz. Seine Kollegen erinnern sich vor allem an seine Persönlichkeit: „Seine Hilfsbereitschaft, sein Engagement und seine herzliche Art werden uns unvergessen bleiben.“

„Wir werden dich nie vergessen“

Der Tod des jungen Rettungssanitäters trifft seine Kolleginnen und Kollegen tief. „Daniel hinterlässt eine Lücke, die nicht zu schließen ist – als Kollege, Freund und Mensch“, heißt es in dem emotionalen Nachruf weiter. Abschließend richtet das Rote Kreuz seine Gedanken an die Angehörigen, denen sie ihr tiefstes Mitgefühl aussprechen. Mit den Worten „Ruhe in Frieden, Daniel. Wir werden dich nie vergessen“ verabschieden sich seine Kolleginnen und Kollegen von ihm. Außerdem bedankt sich die Ortsstelle bei den umliegenden Rotkreuz-Dienststellen sowie dem Samariterbund Feldkirchen für die aufrichtige Anteilnahme.