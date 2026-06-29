Sekundenschlaf-Unfall fordert sieben Verletzte, davon zwei Kinder

Ein folgenschwerer Frontalzusammenstoß hat sich in der Nacht auf Montag auf der B3 im Mühlviertel ereignet. Insgesamt sieben Personen mussten nach dem Unfall in Krankenhäuser gebracht werden.

Zu einem Verkehrsunfall mit sieben verletzten Personen kam es in der Nacht auf Montag (29. Juni) auf der B3 in St. Nikola an der Donau (Bezirk Perg, Oberösterreich). Eine 28-jährige Autofahrerin war gegen halb ein Uhr morgens auf der B3 in Richtung Grein unterwegs. Zur gleichen Zeit lenkte eine 35-Jährige ihren PKW in Fahrtrichtung St. Nikola.

Frontalcrash mit Folgen

Und dann passierte es: „Laut eigenen Angaben kam die 28-jährige Frau aus der Slowakei aufgrund eines Sekundenschlafes auf die andere Fahrbahnhälfte“, schildert die Polizei. Die 35-jährige Lenkerin aus dem Bezirk Melk in Niederösterreich konnte nicht mehr ausweichen und die beiden Autos krachten frontal zusammen.

Sieben Personen im Krankenhaus

Im Fahrzeug der 29-jährigen Lenkerin befand sich am Beifahrersitz deren 29-jähriger Freund. Im PKW der 35-Jährigen befand sich ihre 11-jährige Tochter, zwei erwachsene Frauen sowie ein 13-jähriger Bub. Nach der Erstversorgung durch die Rettung, wurden alle Unfallbeteiligten in ein Krankenhaus gebracht. „Die Fahrzeugbergung und Fahrbahnreinigung wurde durch die FF Grein, FF St. Nikola und FF Waldhausen mit gesamt sechs Fahrzeugen und 46 Männern durchgeführt“, so die Polizei abschließend.