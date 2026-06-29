Streit eskaliert: Sohn soll auf eigene Mutter eingestochen haben

In einer Wohnung im Bezirk Linz-Land ist es in der Nacht auf Sonntag zu einer Bluttat gekommen. Ein 23-Jähriger soll seine Mutter mit einem Messer verletzt haben.

Der 23-Jährige wurde unmittelbar nach der Tat von der Polizei festgenommen. Die Ermittlungen zum Messerangriff laufen.

Der 23-Jährige wurde unmittelbar nach der Tat von der Polizei festgenommen. Die Ermittlungen zum Messerangriff laufen.

Ein 23-jähriger Kroate steht im Verdacht, am Sonntag, dem 28. Juni 2026, gegen 1.15 Uhr seine 46-jährige Mutter mit einem Messer attackiert zu haben. Die Tat ereignete sich in der gemeinsamen Wohnung im Bezirk Linz-Land.

Streit eskalierte

Nach bisherigen Ermittlungen kam es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen Mutter und Sohn. Beide sollen zum Tatzeitpunkt stark alkoholisiert gewesen sein. Im Zuge des Streits soll der 23-Jährige schließlich mit einem Messer auf seine Mutter eingestochen haben und sie im Brustbereich getroffen haben. Die 46-Jährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Sie wurde in ein Linzer Krankenhaus gebracht und dort ambulant behandelt.

Sohn festgenommen

Polizisten trafen den 23-Jährigen unmittelbar nach der Tat vor der Wohnung an. Er ließ sich widerstandslos festnehmen und zeigte sich bei der Einvernahme umfassend geständig. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Steyr wurde der Mann in die Justizanstalt Garsten eingeliefert. Die mutmaßliche Tatwaffe wurde von der Polizei sichergestellt.