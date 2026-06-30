Mutter drückte Ampel: Bub (3) läuft auf Straße und wird von Auto erfasst

Ein dreijähriger Bub lief plötzlich auf die Fahrbahn und wurde von einem Auto erfasst. Das Kleinkind musste nach der Kollision ins Kinderklinikum Linz (OÖ) gebracht werden.

Wie die Polizei in einer aktuellen Aussendung mitteilt, war ein 41-amerikanischer Autofahrer aus dem Bezirk Linz-Land mit seinem Wagen stadteinwärts unterwegs. Zur selben Zeit befand sich eine 29-jährige Frau aus Steyr gemeinsam mit ihrem dreijährigen Sohn auf dem Gehweg. Zu dem Unglück kam es im Bereich einer Fußgängerampel. Als die Mutter kurz abgelenkt war, um die Taste der Ampel zu betätigen, dürfte der kleine Bub die Fahrbahn betreten haben. Der herannahende Autofahrer leitete eine Vollbremsung ein. Ein Zusammenstoß konnte nicht mehr verhindert werden und das Auto erfasste das Kind.

Bub in Linzer Klinik gebracht

Der dreijährige Bub stürzte zu Boden. Wie die Einsatzkräfte weiter berichten, zog sich das Kleinkind dabei Verletzungen zu. Der verletzte Junge wurde zur Behandlung in das Kinderklinikum Linz transportiert.