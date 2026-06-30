A8 stundenlang gesperrt: 900 Ferkel mussten mitten in der Nacht umladen werden

Ein technischer Defekt an einem Tiertransporter sorgte am späten Montagabend auf der Innkreisautobahn (A8) für eine stundenlange Sperre. Der Lkw hatte rund 900 kleine Schweine an Bord und durfte nicht mehr weiterfahren.

Ein nicht alltäglicher Zwischenfall sorgte am späten gestrigen Montagabend, dem 29. Juni 2026, für eine Zwangspause auf der Innkreisautobahn (A8/Oberösterreich). Ein mit hunderten Tieren beladener Lastwagen blieb fahrunfähig liegen. Wie die Einsatzkräfte in einer aktuellen Aussendung mitteilen, war der Tiertransporter gegen 22.30 Uhr nachts von Deutschland kommend in Fahrtrichtung Bosnien unterwegs. Geladen hatte das Fahrzeug rund 900 kleine Schweine mit einem Durchschnittsgewicht von jeweils etwa 20 Kilogramm. Im Bereich der Autobahnausfahrt Kematen am Innbach streikte jedoch plötzlich die Technik, und eine Weiterfahrt war aufgrund des schweren Defektes unmöglich.

Umlade-Aktion mitten auf der Autobahn

Um die Tiere sicher zu transportieren, wurde ein Großeinsatz in die Wege geleitet. Im Beisein eines Tiertransportinspektors mussten die 900 Ferkel mitten auf der Strecke von dem kaputten Lkw auf ein herbeigerufenes Ersatzfahrzeug umgeladen werden. Für die Dauer dieser aufwendigen Maßnahmen musste die A8 im betroffenen Bereich für rund eineinhalb Stunden gesperrt werden. Die Tiere wurden im Anschluss wohlbehalten zu einer Sammelstelle gebracht. Dort werden sie nach einer erneuten Beurteilung durch die zuständige Behörde ihren Weg nach Bosnien fortsetzen.