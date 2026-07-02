Unfall mit fatalem Ausgang: Autofahrer alkoholisiert, Biker stirbt

Bei einem Frontalcrash auf der B141a im Gemeindegebiet von Tumeltsham (Bezirk Ried) in Oberösterreich ist ein 66-jähriger Motorradfahrer tödlich verunglückt. Der Autofahrer blieb unverletzt, war jedoch deutlich alkoholisiert.

Zu einem tödlichen Verkehrsunfall kam es am Donnerstag, dem 2. Juli 2026 gegen 8.30 Uhr im Gemeindegebiet von Tumeltsham. Ein 56-Jähriger aus dem Bezirk Ried fuhr dabei mit seinem PKW auf der B141a Richtung Walchshausen. In die Gegenrichtung fuhr gleichzeitig ein 66-Jähriger aus dem Bezirk Grieskirchen mit seinem Motorrad. Aus noch ungeklärter Ursache kam es zum Frontalzusammenstoß, bei dem beide Fahrzeuge von der Fahrbahn geschleudert wurden.

Biker starb im Krankenhaus

„Der Motorradfahrer erlitt schwere Verletzungen und verstarb wenig später im Krankenhaus Ried im Innkreis. Der 56-Jährige blieb unverletzt. Der Alkotest bei ihm ergab 2,2 Promille“, heißt es von der Polizei.