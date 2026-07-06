Tragisch: Tödlicher Unfall passiert vor den Augen von vier Kindern

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Montagnachmittag in Hellmonsödt (Bezirk Urfahr-Umgebung) ereignet. Ein 17-jähriger Motorradlenker kam dabei ums Leben, nachdem er mit einem entgegenkommenden Auto kollidiert war.

Trotz aller Bemühungen konnten die Einsatzkräfte das Leben des 17-Jährigen nicht mehr retten.

Trotz aller Bemühungen konnten die Einsatzkräfte das Leben des 17-Jährigen nicht mehr retten.

Der Jugendliche war gegen 14.20 Uhr auf der L1501 von Baumgarten in Richtung Altenberg unterwegs. Zur selben Zeit fuhr eine 40-jährige Autofahrerin aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung in die entgegengesetzte Richtung.

Motorrad rutschte in entgegenkommendes Auto

Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam der 17-Jährige zu Beginn einer Rechtskurve mit seinem Motorrad zu Sturz. Das Fahrzeug schlitterte in weiterer Folge in den entgegenkommenden Pkw der 40-Jährigen. Noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte leisteten Bewohner eines angrenzenden Bauernhofes Erste Hilfe und begannen mit Reanimationsmaßnahmen. Diese wurden vom Notarztteam sowie der Besatzung des Rettungshubschraubers Christophorus 10 fortgesetzt.

Jugendliche erliegt schweren Verletzungen

Trotz aller Bemühungen konnten die Einsatzkräfte das Leben des 17-Jährigen nicht mehr retten. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Im Auto der 40-Jährigen befanden sich zum Unfallzeitpunkt auch ihre vier Kinder im Alter zwischen 16 Monaten und zwölf Jahren. Sie blieben ebenso wie die Lenkerin unverletzt.